Zrcadlení telefonu přes Android Auto konečně míří do Česka

Pokud v současné době chcete využívat Android Auto, systém pokročilého zrcadlení smartphonu na hlavní obrazovce ve vašem autě, musíte si potřebnou aplikaci stáhnout mimo oficiální obchod Google Play. Není to nic příliš náročného, ale přeci jen to je překážkou masivního rozšíření tohoto systému.

Americký softwarový gigant však podle webů AutoEvolution a 9to5Google ohlásil, že rozšíří oficiální pole působnosti Androidu Auto na celkem 36 dalších zemí, mezi nimiž je Česká republika i Slovensko. Kdy konkrétně budou tyto dva státy na řadě, oznámeno nebylo, nicméně můžeme to čekat v nejbližších měsících.

Mapová aplikace Waze, zde zobrazená pomocí systému Android Auto na displeji Opelu Corsa-e, nabízí bezkonkurenční data o dopravě včetně radarů a nebezpečí na silnici. Ty do ní hlásí samotní uživatelé.

Automobilů, které Android Auto podporují, je čím dál víc. Některé dokonce ani nenabízejí vlastní navigaci a spoléhají na to, že člověk připojí svůj smartphone, v němž má nějakou navigační aplikaci. Ta také ve většině případů nabídne lepší data o dopravě v reálném čase než jakákoliv navigace od automobilky, stejně jako bývají mapové podklady aktuálnější.

Jenže v současnosti v Česku majitelé smartphonů s operačním systémem Android musí instalační soubor stáhnout na internetu a nainstalovat do telefonu ručně. Jednak k tomu je třeba znát parametry operačního systému telefonu, abychom věděli, jakou variantu instalačního souboru stáhnout, jednak je třeba aktualizace vyhledávat a stahovat manuálně, jednak to znamená zvýšené riziko napadení nějakým virem.

Kromě Česka a Slovenska se oficiální podpora Androidu Auto rozšíří také do Albánie, Angoly, Arménie, Běloruska, Belgie, Bosny a Hercegoviny, Botswany, Bulharska, Dánska, Estonska, Finska, Chorvatska, na Island, Kypr, do Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Makedonie, na Maltu, do Moldavska, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rumunska, Řecka, Srbska, Slovinska, Thajska, Turecka a na Ukrajinu.