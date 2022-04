Ženevský autosalon se v příštím roce vrátí

Organizátoři akce nyní potvrdili, že se další autosalon uskuteční v příštím roce, a to v tradičním datu od 14. do 19. února. Oficiálně zatím nebyl potvrzen žádný program, ale očekává se, že dva dny budou určené médiím a další pak veřejnosti.

Když na přelomu roku 2019 a 2020 koronavirus přišel do Evropy a vše převrátil vzhůru nohama, organizátoři do poslední chvíle věřili, že se akce uskuteční. Jen pár dní před zahájením ji ale museli definitivně zrušit a řadě automobilek tak nadělali obrovské starosti. Prakticky všichni už měli investované peníze do velkolepých show a představení, které se nakonec musely v drtivé většině uskutečnit online.