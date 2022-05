Ženám dvojnásobně hrozí, že po nehodě zůstanou uvězněné ve vozidle, říká studie

U žen je zhruba dvakrát větší pravděpodobnost než u mužů, že po havárii zůstanou uvězněné ve vozidle. Liší se také typ zranění, která při nehodě utrpí. Jsou to však muži, kdo se častěji dostává do vážných nehod a vyžaduje hospitalizaci. Vyplývá to z nové studie, o které informoval list The Guardian.