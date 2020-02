Země původu ČR. Častá lež u zfalšovaných ojetin

Proto by měl každý, kdo si kupuje ojeté auto, žádat od prodejce podrobné servisní záznamy, nejen v tzv. servisní knize, ale vedené třeba v interním systému, jako to mají autorizovaní prodejci aut dané značky.

To je mimochodem jedna z nejjistějších cest nákupu: jít k dealerovi, jehož si posvětila daná automobilka. Obvykle je to tak, že nové auto zde servisují a vedou o tom záznamy od počátku. Často pak po čtyřech pěti letech jdou do bazarového prodeje vozy z leasingů. Co se původu a stáčení tachometru týče, tak to riziko minimalizuje.