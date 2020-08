Zapáchá vám klimatizace v autě? Zbavit se odéru je relativně snadné

Právě z plísní a bakterií totiž tento zápach pochází. Tito nežádoucí spolucestující se ve ventilačním systému vozu rádi a úspěšně množí, protože je tam tma a vlhko. A když jich je mnoho, váš nos to spolehlivě pozná.

Co s tím? Jako u každého problému je lepší mu předcházet. Nejlepší prevence má formu každoročního čištění a dezinfekce klimatizace ozonem spolu s výměnou pylového filtru. Dá se to snadno spojit s výměnou chladiva v klimatizačním systému a řada servisů to nabízí dohromady jako jednu službu.