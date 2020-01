Za české dálnice se platí již 25 let. Letos naposled s nálepkou na skle

Roční poplatek za používání dálnice byl stanoven u motocyklů a automobilů do hmotnosti 3,5 tuny na 400 korun, u nákladních automobilů o hmotnosti 3,5 až 12 tun 1000 korun a nad tuto hranici 2000 korun. Pokuta za jízdu po dálnici bez nálepky byla stanovena v rozmezí od 500 do 1000 korun.

Cena dálničních známek vydržela do roku 1998, kdy ji vláda zdvojnásobila. Ministr dopravy Martin Říman to odůvodnil i tím, že se dálniční síť rozšířila. "Prostě dálnice jsou komfortní službou, která nemůže být pro své uživatele zcela zdarma", prohlásil Říman. Dodal ale, že výnos z dálničních známek, před zdražením asi miliarda korun ročně, slouží pouze jako doplněk na údržbu silnic, a ne na výstavbu nových kilometrů dálniční sítě.

Pro vozidla do 3,5 tuny byl poplatek 800 korun zachován až do roku 2004, kdy se zvýšil o stokorunu. Další stokorunu museli řidiči připlatit od roku 2008 a pro rok 2010 se platilo již 1200 korun. Současných 1500 za rok platí řidiči vozidel do 3,5 tuny od roku 2012. Postupně se zvýšily i pokuty za jízdu po dálnici bez známky, a to na současných až 5000 korun příkazem na místě (ve správním řízení až 100.000 korun). Stejná pokuta hrozí i za ponechání neplatné známky na skle automobilu.