Vybitá tesla blokovala silnici v Rumunsku jen kousek od nabíječky

Podle rumunského webu Ora de Sibiu, který o případu zpravuje, řidičce prostě došla elektřina, tak poprosila obsluhu benzinky o zásuvku a ta vyhověla. Ovšem co tento pohled činí ještě vtipnějším, je fakt, že místo, kde vůz stál, je jen 1,4 km vzdálené od jednoho z pěti Superchargerů, které Tesla v Rumunsku provozuje.

Na první pohled to tedy vypadá, že řidičce došla „šťáva“ takhle těsně před nabíječkou a nabíjela nejpomalejším možným způsobem, tedy z obyčejné 230V zásuvky, jen aby dojela k Superchargeru. Jenže to není tak jednoduché.

Tesla stojí nasměrovaná od nabíječky; kdyby k ní řidička chtěla jet, musela by se otočit. Podle rumunského webu ve městě nebyla žádná nabíječka, která by byla se zásuvkou této tesly kompatibilní. Potřebovala by speciální adaptér, který ale patrně ve voze nebyl.