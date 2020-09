Volkswagen investuje do elektrifikace v Číně další miliardy

Německý automobilový koncern Volkswagen investuje do roku 2024 do elektrifikace v Číně spolu se svými čínskými partnery dalších 15 miliard eur (téměř 407 miliard Kč), a to nad rámec plánovaných 33 miliard určených ke stejnému účelu celosvětově.