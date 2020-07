Vlastním autem vyrazí na dovolenou o pětinu víc Čechů než loni

Vlastním autem na dovolenou letos vyrazí 65 % Čechů, což je o téměř pětinu víc než loni. Naopak letadlo zvolilo sedm procent proti loňským 22 procentům. Vlak využije čtvrtina Čechů a 16 % pojede autobusem. Vyplývá to z červencového průzkumu agentury NMS Market Research pro automobilku Toyota mezi 1060 respondenty.

Automobil hodlají více použít lidé nad 35 let, kde jejich podíl dosahuje 70 procent. Mladí do 24 let volí mnohem častěji vlak (40 %) nebo autobus (24 %).