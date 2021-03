Vespa slaví 75. výročí speciální edicí, vezme vás zpět do 40. let

Na oslavu vznikly speciální edice Vespa 75th Anniversario, a to k modelům Primavera S s obsahem 125 kubických centimetrů a GTS Super Tech s obsahem 125 a 300 kubických centimetrů. Oba modely budou v prodeji od dubna, objednat je bude možné jen do konce letošního roku.

Model 75th Anniversario firma dodává se speciálním balíčkem Welcome Kit, který má zákazníkovi připomenout výjimečnost skútru. Každý nový majitel dostane italskou šálu z žakárového hedvábí s ručně vyšitými okraji, dobový ocelový štítek Vespa, osobní knihu a osm sběratelských pohlednic s vyobrazením osmi dekád historie firmy.

Společnost Piaggio svůj patent ověřila 23. dubna 1946 a od té doby se do pěti kontinentů rozvezlo přes 19 milionů kusů tohoto motocyklu. Dnes se jednostopé vozidlo vyrábí ve třech továrnách v italské Pontedeře, vietnamském Vihn Phucu a indickém Baramati. V roce 2018 vychrlila firma 200 tisíc kusů Vespy, za posledních deset let to pak bylo 1,8 milionu.