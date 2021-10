Trabant jako kabriolet. Nadšenec z jižní Moravy vlastní vzácný kousek

Však taky třeba na nedávném Veteránfestu ve Slavkově budil modrý kabriolet pozornost. Není to žádná domácí tvorba, ale originální přestavba německé firmy Ostermann Cabrios.

Premiéře kabrioletu předcházely dva roky práce. Když si Trabanta v atraktivním provedení pořídil, ani zdaleka nebyl v dobré kondici. Několik let parkování venku pod stromem se projevilo. Slídová okna se rozpadla, do auta zateklo.

„Až jsem se pustil do oprav, zhrozil jsem se z toho, jak vypadal uvnitř. Panely obložení dveří v interiéru, které východní Němci dělali v Trabantu z lisovaného papíru, se rozpadly. Kovové části napadla koroze jako u žádného jiného Trabanta, co mi prošel rukama,“ rekapituluje dva roky práce na renovaci vozu z roku 1989.

Výsledkem nespočtu hodin práce a zhruba 120 tisíc korun, vložených do materiálu, dílů, a například do výroby nové skládací střechy, je elegantní vozidlo.

„Za kolik bych kabriolet prodal? Odpověď je jednoduchá. Neprodal, na to jsem jej nedělal. Dopřávám si jízdu s větrem ve vlasech. Do rychlosti kolem osmdesáti kilometrů za hodinu je to celkem fajn,“ říká majitel vozu.