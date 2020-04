Test Mitsubishi L200: Po faceliftu stále skvělé

Otvírám dveře, pomocí nášlapu se vyhoupnu do sedačky a hledám startovací tlačítko. Je trochu netradičně vlevo od volantu, takže nemůžu levou rukou zavírat dveře a pravou zároveň startovat, ale na to bych si asi zvyknul.

A dobře tak - všechno se používá příjemně, nic nepůsobí lacině nebo že by to mělo být několik let staré. Poctivě analogové budíky jsou skvěle čitelné, jen mezi nimi je větší displej, kvůli kterému už není permanentně zobrazeno, jaký pohon máte zrovna zařazený, nýbrž se tam musíte proklikat.