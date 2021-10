Stát chystá podmínky pro provoz autonomních aut

Stát chce spolu s odborníky do jara příštího roku připravit návrhy legislativních úprav, které by v budoucnu umožnily provoz autonomních vozidel v Česku. Ty by se měly řídit také 21 doporučeními z oblasti práva, etiky a bezpečnosti, které nyní připravila etická komise ministerstva dopravy k vývoji autonomní mobility. Pro veřejnost zároveň komise sestavila dotazník s etickými otázkami z provozu autonomních vozidel. Na páteční tiskové konferenci to uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).