Stáří českých aut dál roste, patří k nejstarším v Evropě

Česká auta patří k nejstarším v Evropě. Tuzemský vozový park loni zestárl o 0,35 roku na průměrných 15,27 roku, což je o čtyři roky více, než činí průměr v EU. Staří aut se navíc neustále zvyšuje, za posledních deset let se zvýšilo o dva a půl roku. Výrazný podíl na tom má skladba dovážených ojetin. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů (SDA).

Ke stárnutí tuzemského vozového parku přispívají mimo jiné i dovážené ojetiny. Z loni importovaných ojetých aut bylo 23,5 % vozů starších více než 15 let. Aut starších deseti let bylo více než 54 procent, ovšem desetileté auto, jakkoliv považované za staré, průměrné stáří vozového parku pořád snižuje.

Loňský rok byl ovšem co do prodeje aut specifický, a to jak u nových, tak i u ojetých aut. Oba trhy zažily nebývalý pokles kvůli pandemii koronaviru, která jednak znamená uzavření prodejen, a jednak, což může být důležitější, ekonomickou nejistotu řady lidí, kteří velkou investici v podobě nákupu nového auta raději odloží.

Stárnutí aut v tuzemsku zpomalují firemní flotily. Podle průzkumu leasingové společnosti Arval české společnosti své vozy provozují v průměru šest let, než je dají do prodeje nebo vrátí zpět leasingové společnosti. U lehkých užitkových vozidel je to 7,3 roku, přičemž evropský průměr činí šest let.