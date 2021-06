Speciální Vantage Roadster se inspiruje nejstarším dochovaným Aston Martinem

Automobil má pod kapotou motor 1,5 litru a 11 koňských sil, což mu ale stačilo na to, aby v roce 1922 vytvořil rychlostní rekord 136 km/h na okruhu Brooklands. V současné době vůz patří do sbírky Aston Martin Heritage Trust a byl uveden do původního stavu. Jedná se o nejstarší zachovalý vůz od legendární britské automobilky.