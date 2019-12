Směs s hrozny je na zamrzlou silnici lepší než sůl, tvrdí nová studie

Zmíněná univerzita na to má odpověď a pro hrozny zároveň našla další dobré využití kromě výroby vína. Ve spojení s dalšími odpady ze zemědělství údajně vytvoří účinnou směs, která zprůjezdní zamrzlou vozovku.

Už u současných posypových směsí se experimentálně používají některé přírodní materiály, do kterých byste to neřekli. Jenže podle Traffic Technology Today například řepná šťáva sice zmírní žíravý dopad a zvýší rozmrazivost, ale vyčerpává kyslík, když se váže na vodu. Výzkum nové směsi má dále pokračovat a kdo ví, co jednou budeme sypat na vozovku.