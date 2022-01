Škodu Auto stále brzdí nedostatek čipů, odstávek využívá k investicím a úpravám

„Chci ale docílit toho, aby dali to, co mohou. Jinak nás budou mít se všemi lidmi na ulici, to umíme. Kdybychom šli do stávky, tak to nemůže být na jeden den. To by firma byla ráda, když teď zastavuje směny, tak bychom jim povolili neplacenou stávku, tím bychom jim naopak pomohli,“ zmínil Povšík.