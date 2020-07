Škoda Slavia: otevřená Scala je tu, bohužel jen jako studentský projekt

Automobilka Škoda nemá kabriolet ve své nabídce už mnoho let. A třebaže se nyní díváme na otevřenou Scalu, jen tak se to nezmění. Škoda Slavia, jak se vůz jmenuje, je totiž projektem studentů SOU strojírenského Škody Auto v Mladé Boleslavi. Jako každý rok už posedmé za sebou připravili vlastní návrh na vůz, a to i přes letošní trable s koronavirem.