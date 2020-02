Řadový šestiválec od Mazdy je blíž realitě, prozrazuje uniklý patent

Pořád to není jisté, ale za pár let možná uvidíme Mazdu s řadovým šestiválcem. V době, kdy se od podobných motorů konkurence snaží oprostit, nebo už tak dávno učinila. Podle žádosti o patent se automobilka snaží o co nejmenší fyzickou velikost motoru pomocí inovativních výfukových svodů.