Proč nejezdit autem po zaplavené silnici? Zničení motoru není jediná hrozba

Zprávy jsou v posledních dnech plné meteorologických výstrah o deštích a zvedání hladin toků, a dokonce také obrázků, kterak automobil v laguně na silnici bezmocně stojí . Jak se tam dostal? To jeho řidič pravděpodobně neodhadl správně, jak hlubokou vodu jeho vůz zvládne.

Totiž, pouštět se v autě do zaplaveného úseku silnice, není dobrý nápad –velmi mírně řečeno –, a to zejména, pokud nevíte, jak hluboká voda je.

Proč? Jedním z hlavních důvodů je riziko nasátí vody do spalovacích komor motoru. Tam ji totiž písty budou chtít stlačit jako směs vzduchu s benzínem. Jenže voda není takto stlačitelná, a když se o to píst pokusí, něco povolí –zejména ojnice se mohou polámat nebo zohýbat.

Druhým důvodem je, že voda může zatéci do elektronických zařízení a způsobí tam škody. V obou těchto případech vás čeká velmi drahá oprava či dokonce totální škoda.

Pokud auto stojí ve vodě dlouho bez hnutí – a stačí i pár hodin –, může se voda dostat do převodovky, diferenciálů či třeba do homokinetických kloubů. Tam nemusí způsobit poškození okamžitě, ale může se to projevit za několik týdnů či měsíců.