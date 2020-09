Přátelé motocyklů značky Jawa měli sraz v Ledcích

I když měli pořadatelé z Klubu netradičních nápadů podle slov jednoho z pořadatelů Honzy Šmídy před začátkem srazu „pouhou“ stovku přihlášených, sobota potvrdila pravidlo předchozích let a celý areál se nakonec zaplnil více než 350 naleštěnými stroji i těmi, co právě jejich majitelé vytáhli někde ze zaprášené kůlny.

Sraz přátel Jawy ovšem není jen o motorkách či autech, je to celodenní show, do níž chytré a osvícené hlavy z Klubu netradičních nápadů vkládají to nejlepší, co se za desítky let pořádání vesměs úspěšných akcí naučily.