Porsche testuje elektrický crossover s několika motory

Když to zadání slyšeli poprvé, nejspíše si inženýři Porsche klepali na čelo. Dát pod kapotu jeden motor, v krajním případě ho ještě kombinovat s elektrickým, je pro ně hračka. Teď ale dostali jinou úlohu, a to vymyslet, jak by fungovalo auto, kdyby mělo čtyři motory, každý na jednom kole, a přitom všechny společně spolupracovaly. „Je to, jako kdybyste měli čtyři plynové pedály na každé kolo,“ vysvětlil Ulf Hintze z Porsche.