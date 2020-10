Pořízení elektromobilu zvažuje desetina Čechů, zbytek vidí spíš nevýhody

Jednotlivce odrazuje od nákupu elektrického auta především vysoká kupní cena, která je - nevstoupí-li do rovnice nějaká státní podpora - u elektromobilů v průměru dvakrát vyšší než u klasických aut. Jako důvod ji uvedlo více než 80 % respondentů. U firem stejný důvod uvedlo přes 35 % dotázaných. Kolem 55 % motoristů vadil u elektromobilů i krátký dojezd a nedostatek dobíjecích stanic. Dalším často uváděným argumentem proti nákupu elektrického auta byla slabá životnost baterie.

Průzkum se zaměřil také na možnosti, které by mohly názor většiny motoristů k elektromobilům změnit. Nejčastěji šlo o dotace na nákup, které by se pohybovaly často k polovině kupní ceny. Přesvědčit by řidiče mohlo i zvýhodněné povinné ručení, daňové úlevy, bezplatné užívání dálnice či parkování, vyplynulo z průzkumu.