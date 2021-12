Pařížská taxislužba po vážné nehodě pozastavila provoz vozů Tesla Model 3

Sedmatřicet vozů Model 3 zůstane podle Yanna Ricordela z vedení pařížské taxislužby mimo provoz do té doby, než policie uzavře vyšetřování. Když k nehodě došlo, byl podle něj řidič byl mimo službu a vezl v sobotu večer svou rodinu do restaurace.

Podle agentury AFP vůz taxislužby srazil dva chodce. Naboural do kontejneru na sklo, který náraz vymrštil do vzduchu. Po dopadu na zem se kontejner roztříštil. Taxík též narazil do semaforu, který kolize rovněž vymrštila do vzduchu. Podle policejního zdroje pak vozidlo narazilo do dodávky stojící uprostřed křižovatky.