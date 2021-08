Opel uvedl maličký Rocks-e. Je spíše čtyřkolkou než automobilem

V interiéru se nejedná o žádné luxusní vozidlo, ale to prakticky není potřeba. Rocks-e má v kabině vše, co řidič potřebuje. Jsou zde dva úložné prostory, vstup pro USB, maličký infotainment, ovládání klimatizace, volant a dvě jednoduchá sedadla.

Prodej Rocks-e má být zahájen v sousedním Německu, a to už letos na podzim. O rok později by pak měl maličký elektromobil dorazit i na trhy do ostatních zemí, potažmo i do Česka. Určen bude především pro sdílení uvnitř velkých měst.