Okruh pro samořídící auta na Plzeňsku má zpoždění, ale bude

Podle nejnovějších údajů by měla stavba začít příští rok a první vozidla by po polygonu měla začít jezdit v roce 2024. Stavbu schválilo i zastupitelstvo města Stříbra, nyní pokračují jednání na různých úrovních. „V současné době se řeší vyjmutí lokality ze zemědělského půdního fondu,“ uvedl starosta Stříbra Martin Záhoř (ANO).

Polygon umožní simulovat veškeré dopravní situace. Okruh bude vedle městských uliček umět vytvořit i prostředí rychlostních silnic, silnic první třídy, okresek nebo jízdu v tunelu. Celkem by mělo na území, kde jsou dnes pole, vyrůst jedenáct a půl kilometru komunikací. Bude umět simulovat i jízdu v různých povětrnostních podmínkách.

Chybět nebude technické zázemí s kancelářemi. „Česko dnes ve srovnání se světem poněkud zaostává s přípravou na přechod na automobily s autonomním řízením. To by nás už ve velmi blízké budoucnosti mohlo stát opravdu hodně – odchod talentů, odliv peněz na výzkum a vývoj a v delším důsledku i nižší investice do výroby ve prospěch těch zemí, které nabízejí lepší zázemí,“ řekl již dříve Milan Kratina, CEO společnosti.