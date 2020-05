Nová Volva pojedou už jen 180 km/h, prý kvůli bezpečnosti

„Omezení nejvyšší rychlosti bylo kontroverzní už od ohlášení a někteří pozorovatelé se ptali, zda automobilky takové omezení vůbec mají právo udělat. (...) Cítíme povinnost pokračovat v tradici průkopníků v diskuzi o právech a povinnostech automobilových výrobců činit kroky, které budou zachraňovat životy, i když to znamená ztrátu některých zákazníků,” uvádí automobilka v tiskové zprávě.

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti dle policejních statistik nepatřilo mezi deset nejčetnějších ani deset nejtragičtějších příčin nehod na českých silnicích za posledních deset let. Mezi nejčetnějšími nebo nejtragičtějšími příčinami nehod je od roku 2009 vždy nepozornost a nějaká forma jízdy nepřiměřenou rychlostí, ať už vzhledem ke stavu vozovky či vlastnostem vozidla nebo nákladu.

Z Prahy do Brna přes čtyři radary. Ve zúženích na D1 letos opět zpomalte

Je-li totiž omezovač či rychlostní limit nastaven na nějakou paušální hodnotu - a není podstatné, zda to je zákonných 130 km/h na českých dálnicích, elektronických 180 km/h u nových Volv, anebo i 250 km/h u většiny aut německé produkce -, nedovolí řidiči překročit tuto rychlost tam, kde to je bezpečné, ale zároveň mu dovolí jet 89, 179, resp. 249 km/h tam, kde to bezpečné není. Např. v hustém dešti nebo při námraze.