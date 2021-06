Nebezpečný filtr mizí ze Snapchatu. Měl vybízet k rychlé jízdě

Provozovatelé aplikace stáhli nebezpečný filtr z provozu po osmi letech, zaveden byl už v roce 2013. Společnost Snapchat Inc. to oznámila na tiskové konferenci prostřednictvím svého mluvčího. Faktem je, že se ale firma nepostavila nařčením z nebezpečnosti filtru čelem. Oficiálním důvodem stažení má být údajně malý zájem o filtr.

Škoda slučuje své mobilní aplikace do jedné

Škoda slučuje své mobilní aplikace do jedné AutoMoto

„I když toto rozhodnutí bezpochyby poslouží k posunu vpřed, nenapraví to rozhodnutí Snapchatu vytvořit a distribuovat filtr rychlosti,“ uvedl právník zapojený do dopravních nehod spojených s touto aplikací Michael Neff.

Snapchat už v minulosti pod tlakem veřejnosti filtr pozměnil a upravil maximální rychlost, kterou aplikace dokáže naměřit a sdílet. Ta byla stanovena na 56 km/h a do filtru byl přidán nápis „Don´t Snap and drive”, tedy ve volném překladu „nesnapuj za jízdy”. To ovšem nijak nezabraňovalo uživatelům filtr skutečně za jízdy používat.