MPV od Mitsubishi má vyšší podvozek než spousta crossoverů

O novince se jménem Mitsubishi Xpander jsme psali už v roce 2017. Tehdy nás zarazilo už to, že jde o MPV v době, kdy jsou tahle auta nahrazována SUV. Ovšem, on je to takový zvláštní kříženec. Je to MPV, které má ale vysoký podvozek i na třídu SUV – světlá výška je 205 mm – a trochu plošší karoserii. Dovnitř se má pohodlně vejít sedm osob.