Mnichovský autosalon odstartoval. Koncernový večer VW se věnoval autonomní jízdě

Jistou tradicí v předvečer velkých evropských autosalonů už mnoho let bývala tzv. VW Group Night, koncernový večer, konaný v tzv. nultý den – večer předtím, než autosalony otevřely své brány novinářům celého světa. Koronavirová pandemie na tom příliš nezměnila, a tak jsem rád přijal pozvání na VW Group Night před IAA Mobility 2021 v Mnichově.

Náznak a snad i drobné znepokojení ze sloganu na vstupence – „We Are Driven“, tedy česky „Necháváme se vézt“, naznačující něco na způsob odhodlání k autonomní mobilitě – se potvrdilo v úvodním slovu Herberta Diesse, prvního muže: „Hlavní téma tohoto večera je autonomní jízda,“ nechal se slyšet.

Bryan Salesky, šéf firmy Argo AI – ta je partnerem Volkswagenu pro autonomní jízdu a zabývá se jí už více než 15 let – označuje autonomní jízdu za multigenerační věc. „Dost možná to nikdy nebude hotové,“ říká s tím, že vývoj autonomní jízdy je nesmírně komplexní téma. S Volkswagenem se spojili proto, že pro co nejefektivnější vývoj funkčního systému autonomní jízdy je důležité spolupracovat s velkou automobilkou.