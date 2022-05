Mercedes Vision AMG: Futuristický koncept předpovídá budoucnost aut z Affalterbachu

Bude samozřejmě elektromobilem, prvním modelem stojícím na právě vyvíjené platformě AMG.EA. Tu AMG připravuje s ohledem na to, aby auta na ní postavená mohla být nižší a sportovnější, než je možné u platformy EVA, podpírající např. Mercedes-Benz EQS.

„Plně využíváme možností nové platformy v designu i proporcích,“ říká šéfdesignér exteriéru u Mercedesu Robert Lešnik. „Vision AMG ukazuje, co plánujeme - nízký a uhlazený sedan s úžasnou aerodynamikou a prostorem komfortně usadit čtyři dospělé,“ dodává.

„Bez omezení, které představuje nutnost zabudovat do přídě spalovací motor, jsme mohli udělat kapotu nízkou a stranám s koly dodat většího objemu. Platforma AMG.EA nám dává spoustu svobody co do designu,“ doplňuje.