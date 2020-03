Mercedes vám přečte horoskop a řekne, jak je na horách

Jako v prvním autě se systém MBUX objevil v současném Mercedesu třídy A, ale pomalu se rozšířil do všech modelů. Jeho hlavní doménou je právě hlasová asistentka, která reaguje, podobně jako Siri u Applu, na oslovení: „Hey Mercedes“. A právě ta se nyní dočkala nových funkcí.

Díky inovaci teď například okamžitě odpoví, když se řidič zeptá na to, jaké jsou sněhové podmínky prakticky v jakémkoli známém lyžařském středisku. Uvede sníh na kopci, v údolí a pochopitelně i povětrnostní a teplotní podmínky. Další novou funkcí je například i to, že vám váš Mercedes přečte i horoskop, když o to slušně poprosíte. A zeptáte se anglicky nebo německy.