Lze vyměnit olej za běhu motoru? Rus to zkusil

Olej je krví motoru. Nemůže bez něj fungovat, bez správného mazání se zadře během pár chvil. To ví snad každý, kdo se jen trochu zajímá o auta. A taky ví, že je třeba olej pravidelně měnit. Procedura je to poměrně jednoduchá, ale běžně vyžaduje zastavený motor. Pokud nejste ruský youtubový kanál Garage 54.

Ať už to je jakkoliv, proces pokusu je nechat motor zahřát, vypustit starý olej, nalít do motoru proplachový olej, po pár minutách vypustit proplachový olej, vyměnit olejový filtr a nalít do motoru čerstvý olej. To vše, aniž by motor zhasl.