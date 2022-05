Lotus chce prodávat 100 tisíc aut ročně. Tolik vyrobil za 70 let

Lotus po uvedení plně elektrického SUV Eletre a plný peněz od Geely chce do roku 2028 prodávat 100 000 vozů ročně. I když to nemusí znít jako mnoho, je to pro Lotus monumentální číslo.

Britská automobilka totiž loni dokázala vyrobit jen 1710 vozů. Lotusu trvalo 70 let od jeho založení v roce 1948, než vyrobil stotisící vůz, červené kupé Evora, které sjelo z výrobní linky v srpnu roku 2018. To je v průměru něco přes 1400 vozidel ročně po dobu 70 let.

Při rozhovoru s australskou publikací Drive o výrobních plánech společnosti generální ředitel Matt Windle řekl, že růst bude řídit řada elektromobilů.

„Globálně to odstartuje SUV Lotus Eletre, ale do Austrálie dorazí až v roce 2024,“ potvrdil. „Krátce poté přijde náš čtyřdveřový konkurent pro Porsche Panamera, do roku 2025 další SUV, a nakonec náš vzrušující sportovní vůz v roce 2026,“ řekl v rozhovoru.

Lotus Eletre se bude vyrábět výhradně v Číně. Jako plně elektrická alternativa k Porsche Cayenne se na trh dostane s baterií přesahující kapacitu 100 kWh a dojezdem přibližně 600 km. Bude také podporovat nabíjení o výkonu 350 kW.