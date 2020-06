Kolik energie má upadnuté kolo? Může napáchat ohromnou škodu

Čas od času médii prolétne zpráva, že nákladnímu autu upadne kolo; někdy i se záběry, jak to potom vypadá. Nyní však díky videu z města Korla v čínské provincii Sin-ťiang máme možnost podívat se na to, jak to vypadá, když kolo z náklaďáku - a v tomto případě dokonce dvojmontáž - letí.