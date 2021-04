I Honda zcela opouští spalovací motory v automobilech, stanovila nejzazší termín

Japonský premiér Jošihide Suga se zavázal, že jeho země, která stále do velké míry spoléhá na uhelné elektrárny, do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů o 46 procent v porovnání se stavem v roce 2013. Naplnění tohoto plánu ale bude podle Mibeho nesmírně těžké. V Japonsku totiž automobilka prodá pouhé jedno procento svých elektromobilů.

Japonský výrobce si nově stanovil cíl, že elektrická auta budou v Severní Americe a v Číně do roku 2030 činit 30 procent odbytu. Do roku 2035 by to mělo být až 80 procent. V případě Japonska to má v daných letech činit 20 a 80 procent. Plán se tam liší, protože v Japonsku je velká poptávka po hybridních autech, řekl Mibe.