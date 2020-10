Hyundai svolá téměř 77 tisíc elektromobilů Kona, hrozí vznícení baterie

Minulý týden firma oznámila, že z domácího trhu svolá do servisů 25 564 elektromobilů Kona. Kontrolu bude muset podle agentury Jonhap rovněž podstoupit 37 366 týchž vozů v Evropě a také 11 137 v Severní Americe. Časový harmonogram ke svolávání v prohlášení výrobce není.

Problém se netýká vozů z nošovického závodu. „Našich aut se to netýká. My máme jiného výrobce baterií. Svolání se týká aut vyrobených do března 2020, což je shodou okolností datum, kdy se elektromobily Kona začaly u nás v Nošovicích vyrábět,” řekl Petr Michník ze závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích na Frýdecko-Místecku.