Hyundai plánuje investovat 368 miliard do elektromobility. Chce i nové továrny

Jihokorejská automobilka Hyundai Motor plánuje do roku 2030 investovat zhruba 95,5 bilionu wonů (1,8 bilionu korun). Z toho 19,4 bilionu wonů (368,2 miliardy korun) půjde do elektromobilů.

Cílem automobilky je do roku 2030 dosáhnout podílu na globálním trhu s elektromobily kolem sedmi procent, roční prodej by měl činit 1,87 milionu ryzích elektromobilů. V tomtéž roce cílí na to, aby v USA bylo 50 procent prodaných vozů čistě elektrických. Dosud zněl plán na 560 tisíc takových aut ročně globálně prodaných do roku 2025.