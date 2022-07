Hyundai odhalil techniku Ioniqu 6. Aerodynamický sedan má být velmi úsporný

Nyní se značka pochlubila, že Ioniq 6 má dojet na jedno nabití i více než 610 kilometrů, a to stále s použitím 77,4kWh baterie svých sourozenců.

Druhý konec spektra nabídky má baterii o již zmíněné kapacitě 77,4 kWh, pohon všech kol díky dvěma elektromotorům a nejvyšší výkon 239 kW/325 koní. To má znamenat zrychlení na stovku za 5,1 sekundy.

Vůz má funkci označovanou V2L, Vehicle-To-Load. Ta znamená, že pomocí speciálního adaptéru do nabíjecí zásuvky se z Ioniqu 6 stane velká powerbanka, která dokáže napájet všechna běžná elektrická zařízení, která by jinak potřebovala přípojku do elektrické sítě.