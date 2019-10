Vrátí se Hummer jako elektromobil? GM chce prémiová elektrická SUV

To by se mohlo v blízké budoucnosti změnit, alespoň podle zprávy agentury Reuters. Ta říká, že podle lidí obeznámených s plány koncernu General Motors, jemuž značka Hummer patří, by se do konce roku 2021 měla na světě objevit nová rodina prémiových pick-up trucků a SUV - a některé z nich mají nést právě jméno Hummer.