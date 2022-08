Elektromobily lidé častěji kupují kvůli technice, ne ekologii, zjistila studie

Elektrická auta jsou často prezentována jako ekologický transport a se stejnou ideou je nejedna automobilka i národní či nadnárodní vláda upřednostňuje před auty se spalovacími motory. Zákazníci to ovšem většinou vidí jinak - elektromobily kupují, protože je zajímají technologie.

Říká to studie, kterou si objednala značka Polestar mezi více než 5 tisíci americkými motoristy. 55 procent z těch, kteří mají elektromobil, si ho koupilo kvůli technologiím na palubě, konektivitě a infotainmentovému systému. Tyto aspekty nového vozu pro ně byly důležitější než pohon či jízda bez lokálních emisí.

„Ideu, že je luxus definován tím, co je pod kapotou, v elektromobilní době nahrazuje jednoduchá konektivita, integrace do existujících digitálních ekosystémů a dobrý design uživatelského přístupu,“ nechal se slyšet Gregor Hembrough, šéf severoamerické divize Polestaru.

Přesto starost o životní prostředí při nákupu elektromobilu není zcela mimo hru. Nejdůležitějším důvodem je tím spíš, čím je zákazník mladší, říká studie. Jako prioritní ho v dotazníku uvedlo 12 procent lidí náležících ke generaci Z (dnes ve věku 18-24 let), což je dvojnásobek oproti mileniálům (dnes ve věku 25-41 let) a trojnásobek oproti tzv. baby boomerům (dnes ve věku 57-74 let).