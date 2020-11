Elektromobil od Audi Sport se poodhaluje, slibuje novou dimenzi RS

Jak bude nové Audi e-tron GT zhruba vypadat, už víme - bude to nízký čtyřdveřový vůz , který svou siluetou nápadně připomíná právě Taycan. Není to náhodou - sdílí s ním technický základ včetně 800V architektury pohonného ústrojí. Podle techniků ovšem bude jiného naladění, a tedy bude odlišný i jízdní projev.

Samozřejmostí je vektorování točivého momentu na jednotlivých nápravách a spolu s baterií umístěnou v podlaze mezi nápravami - těžiště vozu je podle automobilky níže než u supersportu R8 - je e-tron GT co do jízdních vlastností vážně slibný. Jaké to bude ve skutečnosti, si však musíme počkat na první projížďku.