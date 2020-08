Elektrický Hyundai z Nošovic ujel na jedno nabití přes 1000 kilometrů

Auta měla během testu obuté pneumatiky s nízkým valivým odporem od společnosti Nexen a průměrná rychlost aut se pohybovala mezi 29 a 31 km/h. Podle Hyundai jsou to téměř klasické městské podmínky, což by se na první pohled nezdálo. Piloti aut pro co nejvyšší efektivitu během jízdy vypnuli klimatizaci a multimediální systém. Autům pak svítila pouze potkávací světla.