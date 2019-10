Elektrický Harley-Davidson má problém. S nabíjením i prodejem

Elektrický Harley se nabíjí tam, kde se do těch konvenčních lije benzín.

Harley-Davidson blíže nerozvádí, jaký to je problém, jen ubezpečuje, že stávající zákazníky a dealery neopomíjí a nejde o žádné bezpečnostní riziko.

Podle deníku Wall Street Journal je problém v technice nabíjení. Značka měla požádat zákazníky dokonce o to, aby dobíjeli motocykl pouze na profesionální DC nabíječce a vyhnuli se nabíjení z domácí zásuvky.

S problémem při nabíjení však trochu souvisí i nízké prodeje. Zpožďují se dodávky a i to odrazuje lidi od nákupu motocyklu, který byl tak dlouho slibován.

Agentura Reuters navíc zjistila, že ani prodejci se do nového motocyklu nehrnou, protože jim to přináší velké vedlejší náklady na stavbu nabíječky a školení personálu. Podle agentury Bloomberg se tak nízké dodávky promítají do nízkých prodejních čísel, což vede firmu k tomu, aby raději výrobu zastavila.