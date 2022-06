Čipová krize začíná polevovat, naznačují zprávy z některých automobilek

Po téměř dvou letech nedostatku polovodičů pro výrobu aut, která nutila automobilky omezovat výrobu či skladovat nedokončená auta na letištích , se začíná blýskat na lepší časy. Píše to web Automotive News Europe s odkazem na některé německé automobilky.

„Stále to monitorujeme z týdne na týden, ale v podstatě na celém světě nemáme problémy s výrobou,“ nechal se slyšet Jörg Burzer, šéf výroby a řízení dodavatelského řetězce u Mercedesu. Problémy se podle něj sem tam pořád objevují, „ale není to nic ve srovnání s loňským rokem“.

Vedení Mercedesu ovšem kvůli krizi přehodnotilo, co všechno musí vyrábět. Rozhodlo se s čipy upřednostnit velká a luxusní auta, na nichž má firma větší marži.

BMW označuje situaci za stabilnější, ale přílišným optimismem nehýří. Nejmenovaný mluvčí Volkswagenu také označil dodávky čipů za stabilní, ale upozornil, že pořád panuje nejistota, jak to bude v následujících měsících.

Podobně opatrně zní vyjádření značky nákladních aut Mercedes-Benz, patřící do koncernu Daimler Truck. „Není to perfektní, ale je to lepší než loni. Snažím se neslavit předčasně,“ říká šéfka značky Karin Radstromová.