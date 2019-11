Čínské SUV by mohlo těžce zatopit evropským elektromobilům

Čínské automobilky dnes mají ještě daleko k tomu, aby poslaly své elektromobily do Evropy. Jejich vozy totiž nejsou certifikovány a nemají patřičná povolení. Ovšem ne tak Aiways s jejich modelem U5. To už povolení má. Všechny úpravy, které jsou potřebné pro splnění evropských předpisů, jsou provedeny a teď se jen auta s evropskou specifikací musí začít vyrábět. Bude to chvíli trvat. Nejdřív bude Aiways U5 v Číně. Tam se začne prodávat ještě tento měsíc. Během příštího roku se pak dostane do Evropy.