Číňané nevytvořili záchranářskou uličku, sanitce pomohl cyklista

Při dopravní zácpě v ranní špičce řidiči zanedbali vytvoření záchranářské uličky - není podstatné, zda na to je, či není zákon, mělo by to být normální, pokud na to je prostor - a zrovna potřebovala projet sanitka. V hustém provozu to je vždycky problematické, ovšem tady to vypadá, jako by někteří řidiči houkání ignorovali.