Československá závodní ikona se vrátí do Le Mans. Podívejte se na tréninkové jízdy

„U auta proběhla celková rekonstrukce, pochopitelně pomocí originálních historických dílů. Karoserii tvoří odkrytý hliník. Má tam dvouválcový motor, upravený výfuk a jsou tam pochopitelně nové brzdy. Jinak je auto tak, jak bylo v roce 1949,“ uvedl nadšenec do automobilů a známý designér Michal Froněk ze studia Olgoj Chorchoj, který společně s partou přátel koupil historický závoďák před třemi lety a v rámci spolku Le Mans Redux spolu začali chystat jeho návrat na závod Le Mans.

Tehdy v roce 1949 se vůz s pořadovým číslem 58 umístil na 16. místě. Ve své kategorii do 750 kubických centimetrů nicméně dojel první a po přepočtu na kubaturu skončil celkově druhý. Podobný úspěch by nadšenci z Le Mans Redux rádi zopakovali i nyní.

S rekonstruovaným vozidlem se chystají na přidružený závod Le Mans Classic, kde závodí historická vozidla z let 1949 až 1958. Oproti hlavnímu závodu Le Mans, který byl přesunut na srpen, by měl podle posledních informací organizátora proběhnout v plánovaném termínu od 1. do 4. července.