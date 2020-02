Česko nechystá zákazy aut se spalovacími motory, trend ale podle Havlíčka musíme sledovat

„Z našeho úhlu pohledu je nejenom předčasné, ale troufám si tvrdit i velmi zavádějící, abychom zde začali sdělovat termíny, kdy by se měly ukončit spalovací motory," řekl. Zároveň je to podle něj trend, který „musíme sledovat".

Podíl aut poháněných elektřinou, které jízdou neprodukují žádné emise, by se ale měl zvyšovat i v Česku. „U nás uvažujeme, že by to (v roce 2030) mohlo být řádově 250 tisíc vozidel, což by byla přibližně dvě procenta, možná dvě a půl procenta," podotkl. Potřeba bude asi 25 tisíc dobíjecích stanic.