Britská automobilka se vzdá platformy, kterou používá přes 80 let

U většiny automobilek se jedna platforma, samozřejmě s úpravami, používá třeba deset, patnáct let na evropském a americkém trhu a pak se odstěhuje do Jižní Ameriky, Ruska nebo Číny. Britský Morgan ale není většina automobilek - ocelová platforma, kterou používají modely 4/4, Plus 4 a V6 Roadster, má kořeny v době, kdy lidstvo mělo za sebou jen jednu světovou válku. Její první verze se začala vyrábět v roce 1936.